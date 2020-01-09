AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? Açık lise kayıtları nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim veren Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören öğrenciler için 2. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. 2019-2020 eğitim yılı 2. dönem kayıtlarını ne zaman biteceğinin yanı sıra nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? Açık lise kayıtları nasıl yapılır?
AÖL, 2019-2020 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin biteceği tarihe yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
MEB'in yayımladığı AÖL iş takvimine göre; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.
AÖL'de yer alan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.
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