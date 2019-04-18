AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2019 AÖL kayıt yenileme tarihleri
İkinci dönem sınavları ardından AÖL (Açıköğretim Lisesi) kayıt yenileme sürecine ilişkin araştırmalar başladı. Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleşiyor. AÖL kayıt yenileme ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sayfası üzerinden AÖL sınavları ve kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Takvime göre, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri 2 Mayıs 2019 – 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak.
KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda II. dönem, III. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır.
Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.
Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.
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