AÖL kayıt yenileme işlemleri için son gün ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme işlemleri için süreç devam ederken, başvuru kılavuzu ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı ilgili öğrencilerce araştırılıyor. İşte, AÖL kayıtları hakkında ayrıntılar...

MEB'in yayımladığı AÖL iş takvimine göre; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

AÖL'de yer alan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

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