AÖL kayıt işlemleri uzatıldı! AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için belirlenen son tarihin uzatıldığı açıkladı. Bu açıklamanın ardından, ilk kayıt ve kayıt yenileme için son tarihin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?
AÖL'de ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için bir fırsat daha doğdu. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Açık Öğretim Okulları ( Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 20 - 23 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılabilecektir. Öğrenciler sınav katılım ücretini;
20 - 21 Ekim 2018 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri) yalnızca https://odeme.meb.gov.tr/ adresinden kredi kartı ile,
22 - 23 Ekim 2018 tarihlerinde (Pazartesi ve Salı günleri) https://odeme.meb.gov.tr/ adresinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası ATM lerinden yatırılabilecektir.
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