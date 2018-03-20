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    AÖL iş takvimi: Sınav yerleri ne zaman belli olacak? AÖL çıkmış soruları görüntüleme

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 15:24 | Son Güncelleme:

    Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri bir yandan son hazırlıklarını yaparken bir yandan da sınav yerlerini sorguluyor. 17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan AÖL 2. Dönem sınavları teknik arıza sebebiyle 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenmişti. Peki AÖL sınav yerleri belli oldu mu? AÖL çıkmış sorularına nereden ulaşılır? İşte açık lise sınavlarıyla ilgili detaylar!

    oturumları 9- 10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen AÖL’ün II. Dönem sınavlarının tarihi ODSGM’deki teknik arıza sebebiyle ertelenmişti. Sınava iki hafta gecikmeli olarak girecek olan öğrenciler, bir yandan AÖL çıkmış sorularını incelerken bir yandan da sınav yerleri duyurusunu takip ediyor. Peki AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Açık Lise çıkmış sorularına nasıl ulaşılır?

    AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    AÖL sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş takvimine göre, AÖL II. Dönem sınavları 17 Mart’ta gerçekleşseydi, yerler 13 Mart’ta belli olacaktı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmese de AÖL sınav yerlerinin 27 Mart’ta açıklanması bekleniyor. Açık öğretim lisesi öğrencileri sınav giriş belgesini aol.meb.gov.tr sitesinden çıkartabilecek.

    AÖL ÇIKMIŞ SORULAR

    MEB’İN SON AÖL DUYURUSU

    Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.

    Ayrıca 3. Oturumun saat 15.00’ a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15’ te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır.

     

     

    Etiketler: SeoHaber , AÖL çıkmış soruları , gündem
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