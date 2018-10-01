AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi nasıl yapılıyor?

AÖL kayıt yenileme işlemi için sürecin uzadığı bilgisini veren Milli Eğitim Bakanlığı, 8 Ekim tarihine kadar bu işlemleri tamamlayacak. Peki, kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemi için detaylar neler olacak? İşte, AÖL kayıt yenileme süreci hakkında bazı bilgiler

Halk Eğitim Merkezleri üzerinden gerçekleştirilebilecek olan kayıt yenileme ve kayıt işlemleri, 8 Ekim tarihinde tamamlanacak.

AÖL ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Ödeme işlemleri Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilecek olan AÖL ücreti için şu adımlar izlenecek;

İLK KAYIT İÇİN; Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

KAYIT YENİLEME İÇİN; Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.



1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt sınav bedelini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak ilk kayıt sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

3- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

İLK KAYIT HANGİ ÖĞRENCİ İÇİN NASIL YAPILACAK?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;



İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;



* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;



İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

*T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

*Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli

vesikalık fotoğraf,

*İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;



 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

 Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

 Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

 T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan;



 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

 Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

 Ortaöğretim diplomanın/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

 T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;



 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

 Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

 Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden “Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) denklik belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” yapılmış denklik belgesi ile müracaat edebilirler.

 T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

 Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,

 T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

 Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,

 Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

 T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler; öncelikle il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunun “Aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır. (Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek ve sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına

konulmak üzere Müdürlüğüne (Ankara) gönderilecektir.

Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan Öğrencilerin Başvuruları;



2003 yılı öncesi Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerin öncelikle durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine

T.C. kimlik numarası eklenen öğrenciler kayıt yenileyebilecektir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Öğrenciler kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır).



b) 2003 yılından önce Açık Öğretim Lisesine kayıt olmuş ve bu tarihten sonra hiç kayıt yenileme işlemi yaptırmamış öğrencilerimizin T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin yatırdıkları ücret sistem tarafından görülmeyeceği için öncelikle T.C. Kimlik Numaralarının, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun için irtibat bürosuna başvurmalı veya durumlarını anlatan bir dilekçeye (dilekçeye öğrenci numarası ve T.C. Kimlik Numarası yazılması kaydıyla), nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek, en fazla bir sayfa olacak şekilde 0 312 213 01

75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-Posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

c) Ders seçme işlemi en geç 28 Eylül 2018 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Ders seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.



d) Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.

e) Sınav giriş yerini değiştirme veya adres bilgilerinde güncelleme işlemleri en geç 28 Eylül 2018 mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır.



f) Açık Öğretim Lisesi, sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini resmî web sitesi aracılığı ile duyurmaktadır. Öğrenciler sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini http://aol.meb.gov.tr/adresinde yer alan “sisteme giriş” öğrenci butonundan öğrenci numarası ve şifresini kullanarak öğrenir. Bu bilgiler posta aracılığı ile gönderilmez.



g) Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır.



h) Öğrencilerimiz, SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Sınav Giriş Bilgileri” seçeneğinden görerek çıktısını alacaklardır.