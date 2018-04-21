AÖL II. Dönem sonuçları ne zaman açıklanacak, telafiden sonra mı?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) II. Dönem oturumlarında yaşanan teknik sorun ardından en çok merak edilen konulardan biri de sonuç tarihi oldu. 31 Mart- 1 Nisan tarihinde gerçekleşen AÖL 2. Dönem sınavında dörtten fazla dersten sınava giren öğrencilerin cevap kağıtlarının hatalı olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adında telafi sınavı yapılmasını kararlaştırdı. Yaşanan bu teknik sorun ardından gözler AÖL sonuçlarına çevrildi, kendi sınavlarında bir sorun yaşamayan öğrenciler, 2018 iş takviminde değişiklik olup olmadığını sorguluyor.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş takvimine göre AÖL sonuçları 20 Nisan Cuma günü açıklanacaktı.

Daha önce 20 Nisan olarak belirlenen AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL iş takvimine baktığımızda iş takvimi güncelleme sebebi ile açılamıyor. İş takvimi güncellemesi yapıldığında AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olacak. Tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ

Bu sene itibariyle AÖL üçüncü dönem kayıt yenileme tarihleri 24 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Mayıs 2018 tarihinde sona eriyor. Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

2018 AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.