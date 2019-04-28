AÖL girişi nasıl yapılır? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavı sonrası gözler kurumun yapacağı açıklamaya çevrildi. Sınav soruları ve cevaplarını geçtiğimiz cuma günü yayımlayan AÖL, sınav sonuçları için değerlendirme işlemlerine devam ediyor. Peki, belirlenen takvime göre AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL girişi ve merak edilen o detaylar
AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre değerlendirme işlemlerine devam eden AÖL, giriş ekranı üzerinden sonuçlara yer verecek. Peki, binlerce öğrencinin merakla araştırdığı AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan o detaylar
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçları için değerlendirme sürecini sürdürüyor.
6-7 Nisan tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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