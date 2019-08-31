AÖL ek sınavı saat kaçta yapılacak?
Açıköğretim Lisesi’nin (AÖL) geçtiğimiz dönemindeki derslerinden geçer not alamayan öğrenciler için önemli bir fırsat olan ek sınavların bu yıl 31 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencilerinin katılım sağlayacağı ek sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen merkezlerde düzenlenecek. Peki, AÖL ek sınavı saat kaçta yapılacak?
Başvuruları 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında alınan AÖL ek sınavları gerçekleşiyor. Üç oturumda yapılacak olan AÖL ek sınavlarının tarihi ve saatleri şöyle;Başvuruları 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında alınan AÖL ek sınavları gerçekleşiyor. Üç oturumda yapılacak olan AÖL ek sınavlarının tarihi ve saatleri şöyle;
1. Oturum 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09.30
2. Oturum 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14.00
3. Oturum 1 Eylül 2019 Pazar 09.30
KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 21 Ağustos'ta başlayan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar devam edecek.
EK SINAV MERKEZLERİ
İL - İLÇE
ADANA SEYHAN
ANKARA ÇANKAYA
ANKARA ETİMESGUT
ANKARA MAMAK
ANKARA YENİMAHALLE
ANTALYA MURATPAŞA
AYDIN EFELER
BALIKESİR KARESİ
BURSA OSMANGAZİ
DENİZLİ MERKEZEFENDİ
DİYARBAKIR YENİŞEHİR
ERZURUM YAKUTİYE
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
GAZİANTEP ŞAHİNBEY
HATAY ANTAKYA
İSTANBUL AVCILAR
İSTANBUL BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BEYOĞLU
İSTANBUL ESENLER
İSTANBUL FATİH
İSTANBUL KADIKÖY
İSTANBUL SULTANBEYLİ
İSTANBUL ÜMRANİYE
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR KONAK
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
KARABÜK MERKEZ
KAYSERİ MELİKGAZİ
KOCAELI İZMİT
KONYA SELÇUKLU
MALATYA BATTALGAZİ
MANİSA YUNUSEMRE
MARDİN ARTUKLU
MERSİN AKDENİZ
MUĞLA MENTEŞE
ORDU ALTINORDU
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN İLKADIM
SİVAS MERKEZ
ŞANLIURFA HALİLİYE
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
TRABZON ORTAHİSAR
VAN İPEKYOLU
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