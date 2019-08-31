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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.08.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

AÖL ek sınavı saat kaçta yapılacak?

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AÖL ek sınavı saat kaçta yapılacak?

Açıköğretim Lisesi’nin (AÖL) geçtiğimiz dönemindeki derslerinden geçer not alamayan öğrenciler için önemli bir fırsat olan ek sınavların bu yıl 31 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencilerinin katılım sağlayacağı ek sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen merkezlerde düzenlenecek. Peki, AÖL ek sınavı saat kaçta yapılacak?

Başvuruları 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında alınan AÖL ek sınavları gerçekleşiyor. Üç oturumda yapılacak olan AÖL ek sınavlarının tarihi ve saatleri şöyle;Başvuruları 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında alınan AÖL ek sınavları gerçekleşiyor. Üç oturumda yapılacak olan AÖL ek sınavlarının tarihi ve saatleri şöyle;

1. Oturum 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09.30

2. Oturum 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14.00

3. Oturum 1 Eylül 2019 Pazar 09.30

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 21 Ağustos'ta başlayan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar devam edecek.

EK SINAV MERKEZLERİ 

İL - İLÇE

ADANA SEYHAN

ANKARA ÇANKAYA

ANKARA ETİMESGUT

ANKARA MAMAK

ANKARA YENİMAHALLE

ANTALYA MURATPAŞA

AYDIN EFELER

BALIKESİR KARESİ

BURSA OSMANGAZİ

DENİZLİ MERKEZEFENDİ

DİYARBAKIR YENİŞEHİR

ERZURUM YAKUTİYE

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI

GAZİANTEP ŞAHİNBEY

HATAY ANTAKYA

İSTANBUL AVCILAR

İSTANBUL BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BEYOĞLU

İSTANBUL ESENLER

İSTANBUL FATİH

İSTANBUL KADIKÖY

İSTANBUL SULTANBEYLİ

İSTANBUL ÜMRANİYE

İZMİR KARŞIYAKA

İZMİR KONAK

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT

KARABÜK MERKEZ

KAYSERİ MELİKGAZİ

KOCAELI İZMİT

KONYA SELÇUKLU

MALATYA BATTALGAZİ

MANİSA YUNUSEMRE

MARDİN ARTUKLU

MERSİN AKDENİZ

MUĞLA MENTEŞE

ORDU ALTINORDU

SAKARYA ADAPAZARI

SAMSUN İLKADIM

SİVAS MERKEZ

ŞANLIURFA HALİLİYE

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA

TRABZON ORTAHİSAR

VAN İPEKYOLU

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