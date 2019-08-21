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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 19:05, Son Güncelleme:

AÖL ek sınav yerleri açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi ek sınavı ne zaman?

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AÖL ek sınav yerleri açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi ek sınavı ne zaman?

Lise eğitimi açıktan tamamlayan ve mezun olamayan öğrencilerin katılacağı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2018-2019 dönemi ek sınav başvuruları 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin gözü şimdi de sınav yerleri ve sınav takvimine çevrildi. Peki, AÖL ek sınav yerleri açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi ek sınavları ne zaman?

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi dönem sonu sınavlarından başarısız olmuş mezun durumundaki öğrenciler için tanınan ek sınavda bekleyiş devam ediyor. Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencilerinin katılım sağlayacağı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen merkezlerde düzenlenecek. Öğrenciler sınava giriş belgeleri olmadan katılamayacak. Peki, 2019 AÖL ek sınav yerleri belli oldu mu? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.

Mezun olamayan öğrencilerin katılacağı AÖL 2019 2019 ek sınavı 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. AÖL ek sınav yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı ancak sınav giriş belgesinin sınav tarihine bir hafta kala erişime açılması bekleniyor.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.

KAYIT YENİLEMELER NE ZAMAN?

AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.

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