AÖL ek sınav soru ve cevapları yayınlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
6 Ekim 2018 tarihinde yapılan Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 öğretim yılı ek sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. AÖL'den mezun olmayan öğrencilere yönelik düzenlenen sınavın soruları ve cevap anahtarı, adaylar tarafından sorgulanabilecek. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenen AÖL ek sınavına ait sorular ve cevap anahtarı adayların erişime açıldı. Bu önemli gelişmenin ardından ek sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
1. Oturum kitapçığı için tıklayınız
2. Oturum kitapçığı için tıklayınız
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.
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