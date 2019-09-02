AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2018-2019 dönemi ek sınavları 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Dönemi 8 ve üzeri olan AÖL öğrencilerinin katılım sağladığı sınavda sonuçların açıklanacağı tarih hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için düzenlenen 2018-2019 AÖL ek sınavlarında, öğrenciler sınav stresini geride bıraktı. Merakla sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, AÖL ek sınav sonuçları hakkında bilgiler.
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.
AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Konuya dair MEB'den bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.
Öte yandan AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar da henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 21 Ağustos'ta başlayan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar devam edecek.
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