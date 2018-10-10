AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavı soru ve cevapları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavının 6 Ekim'de tamamlanmasının ardından gözler bu kez sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler bir yandan da sınavda karşılaştıkları sorular ve bunların cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını da öğrenmek istiyor. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
AÖL'den mezun olamayan öğrencilere bir fırsat daha vermek amacıyla belli illerde düzenlenen AÖL ek sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Öte yandan sınavın üstünden günler geçmesine rağmen soru ve cevapların açıklanmaması da öğrencileri meraklandırdı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir.
Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.
Öte yandan AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplarda henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
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