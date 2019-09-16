AÖL ek sınav sonuçları açıklandı! Açık lise ek sınav sonucu sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2018-2019 öğretim yılı ek sınavının sonuçlarını açıkladı. 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde düzenlenen sınavın sonuçları şimdi adaylar tarafından merakla araştırılıyor. İşte, AÖL ek sınav sonuçları hakkında tüm ayrıntılar...
Eğitim hayatına AÖL'de devam eden, dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenen AÖL ek sınavına ait sonuçlar adayların erişimine açıldı. Adaylar kendi sonuçlarına, AÖL bilgi yönetimi sistemi üzerinden gerekli bilgileri tamamlayarak ulaşabilir. İşte, açık lise ek sınav sonucu sorgulama ekranı...
AÖL 2018-4. Dönem ek sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını mobil uygulama üzerinden öğrenci numarası ve şifre girerek öğrenebilecek. Ayrıca, AÖL bilgi yönetimi sistemi üzerinden de sonuç kontrolü yapılabilecek.
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