AÖL ders seçme işlemi başladı! Açık lise kayıtları ne zaman bitecek?
Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrenciler için ders seçim işlemleri başladı. Öte yandan ağustos ayında başlayan AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ise artık son günler. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek?
2019-2020 eğitim dönemi AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ederken, AÖL ders seçim süreci de başladı. Açık lise öğrencileri, belirenen ücreti bankaya yatırarak ders seçim işlemini yapabilecek. İşte, AÖL ders seçimleri hakkında ayrıntılar...
AÖL DERS SEÇME İŞLEMLERİ
Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri başladı.
Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.
KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerin (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yatırabileceklerdir.
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.
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