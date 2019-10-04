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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman?

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AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrenciler için ders seçim işlemleri günler öncesinde başlamıştı. Henüz ders seçim işlemlerini yapmayan açık lise öğrencileri, ders seçimi için son tarihi araştırırken, bir yandan da AÖL 1. dönem sınavlarının tarihlerini merak ediyor. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman bitecek? Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman?

Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler, ders seçme işlemleriyle ilgili detayları araştırıyor. Öte yandan 2019-2020 eğitim yılı AÖL 1. dönem sınavları için tarih araştırması da yapılıyor. Ayrıca AÖL ders kitaplarına yönelik beklentiler de son günlerde arttı. İşte, AÖL ders seçimi ve sınav tarihlerine ilişkin ayrıntılar...

DERS SEÇİMİ O TARİHTE BİTECEK

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri devam ediyor.

Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.

DERS KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitapları geçtiğimiz yıl en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmıştı. Halk eğitimi merkezleri aracılığıyla verilecek kitapların bu yıl ne zaman dağıtılmaya başlanacağı henüz belli olmadı.

Konuya dair MEB ya da AÖL'den tarih açıklaması gelir gelmez detayları haberimizde paylaşacağız.

AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık'ta yapılacak.

MAZERET KAYITLARI İÇİN SON GÜN

Açık Öğretim Lisesi 2019 2020 mazeretli kayıtları 4.10.2019 tarihinde yapılacak. İlk kez kayıt yaptıracak ya da kayıtlarını yenilecek olan öğrenciler 30 TL sınav katılım bedelini en geç 04.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar kılavuzlarda adı geçen ilgili bankalara yatırmaları gerekmektedir.

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