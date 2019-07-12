AÖL - Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman alınacak?
Açıköğretim Lisesi sınavları (AÖL), 6-7 Temmuz tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlandı. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos’ta başlayacak. Kayıt yenileme tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sonuç beklentileri artı. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman alınacak?
Lise eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencilerin girdiği AÖL sınavlarının 3. Dönem oturumlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl için oluşturduğu takvimine göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 ağustos tarihleri arasında yapılacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması :04 Aralık 2019
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