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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

AÖL - Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman alınacak?

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AÖL - Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman alınacak?

Açıköğretim Lisesi sınavları (AÖL), 6-7 Temmuz tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlandı. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos’ta başlayacak. Kayıt yenileme tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sonuç beklentileri artı. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman alınacak?

Lise eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencilerin girdiği AÖL sınavlarının 3. Dönem oturumlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl için oluşturduğu takvimine göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.AÖL sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos ile 27 ağustos tarihleri arasında yapılacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması :04 Aralık 2019

 

 

 

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