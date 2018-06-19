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    AÖL 3. dönem sınavlarına kaç gün kaldı? MEB AÖL sınavları ne zaman?

    Hürriyet Haber
    19.06.2018 - 09:32 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören on binlerce öğrenci, AÖL 3. dönem sınavları için çalışmalarına devam ederken bir yandan da sınavlara kaç gün kaldığını sorguluyor. AÖL 3. dönem sınavları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler konu hakkında MEB'in açıklama yapıp yapmadığını öğrenmek istiyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavlarına kaç gün kaldı? AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

    Lise eğitimine dışarıdan devam eden ve AÖL'de eğitim alan on binlerce öğrenci, AÖL 3. dönem sınavları için kaç gün kaldığını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde gerekli kayıt işlemlerini tamamlayan ve beklemeye başlayan öğrenciler, sınavlar için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, AÖL 3. dönem sınavlarının tarihini sorguluyor. İşte, AÖL 3. dönem sınavları hakkında merak edilen detaylar...

    AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan iş takvimine göre, AÖL 3. dönem sınavları, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın giriş belgeleri 3 Temmuz Salı günü yayımlanacak. Sınavın sonuçları ise 31 Temmuz Salı günü ilan edilecek.

    AÖL SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)

    MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir. Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler. Açık Öğretim Lisesine kayıtlı mezun olabilecek her öğrenci üniversite sınavlarına başvurabilir.

    Etiketler: AÖL 3. dönem sınavlarına kaç gün kaldı? , son dakika , haberler
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