AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB açık lise sınav programı
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören yüz binlerce öğrenci, AÖL 3. dönem sınavları için çalışmalarına devam ederken bir yandan da sınavların tarihlerini sorguluyor. AÖL 3. dönem sınavları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler konu hakkında MEB'in açıklama yapıp yapmadığını öğrenmek istiyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Lise eğitimine açıktan devam eden ve AÖL'de eğitim alan pek çok öğrenci, AÖL 3. dönem sınavları için kaç gün kaldığını araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde gerekli kayıt işlemlerini tamamlayan ve beklemeye başlayan öğrenciler, sınavlar için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, AÖL 3. dönem sınavlarının tarihini sorguluyor. İşte, AÖL 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarih...
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. 3. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
AÖL'DEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir. Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler. Açık Öğretim Lisesine kayıtlı mezun olabilecek her öğrenci üniversite sınavlarına başvurabilir.
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