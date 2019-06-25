AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir?
Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları için geri sayıma başladı. AÖL sınav takviminin geçtiğimiz günlerde belli olmasının ardından, gözler sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da AÖL sınavı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL giriş belgesi nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 AÖL 3. dönem sınav tarihlerini, internet sitesi üzerinden öğrencilere duyurdu. Sınava kısa zaman kala lise öğrencileri, sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Öğrenciler, AÖL sınav giriş belgeleri olmadan, sınavlara giremeyecekler. Peki, AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, sınava dair bazı bilgiler.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. 3. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB'nin 3 Temmuz'da sınav giriş belgelerini erişime açmasının ardından, öğrenciler kurmun internet sitesi üzerinden giriş yaparak belgelerini alabilecekler.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'nin 2018-2019 takvimine göre, AÖL 3. Dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
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