AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınav takvimi
2018-2019 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 14 Mayıs Salı günü tamamlandı, gözler şimdi 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihlerde. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Eğitim hayatını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde sürdüren yüz binlerce öğrenci, kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kez sınav tarihlerine odaklandı. İşte, AÖL 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihler...
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. 3. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
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