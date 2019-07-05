AÖL 3. dönem sınavı saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama
Lise eğitimi açıktan tamamlayan öğrencilerin katılım sağlayacağı Açık Öğretim Liseleri 2018-3. dönem sınavı için geri sayım başladı. Sınava kısa zaman kala, AÖL'e girecek olan öğrenciler, sınav saatleri ve sınav giriş yerleriyle ilgili araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav giriş yerleri ve sınava ilişkin bilgileri daha önce açıklamıştı. Peki, AÖL 3. dönem sınavı saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6-7 Temmuz'da düzenlenecek olan AÖL 2018 3. dönem sınavları on binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam edenler, sınava saatler kala açık öğretim lisesi 3. dönem sınav saatlerini merak edip sorgulamaya başladı. Sınav günü geç kalmak istemeyen vatandaşlar, hazırlıklarını bu bilgilere göre tamamlayacaklar. İşte, AÖL 3. dönem sınav saati ile ilgili bilgiler.
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.
AÖL 3. dönem sınavları 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 6 Temmuz'da; 3. oturum ise saat 14.00'te 7 Temmuz'da gerçekleşecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınav giriş yerini öğrenmek için; MEB'nin internet sitesi üzerinde, öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
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