AÖL 3. dönem sınavı saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖL 3. dönem sınavı saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama
GeriGündem AÖL 3. dönem sınavı saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.07.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

AÖL 3. dönem sınavı saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AÖL 3. dönem sınavı saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

Lise eğitimi açıktan tamamlayan öğrencilerin katılım sağlayacağı Açık Öğretim Liseleri 2018-3. dönem sınavı için geri sayım başladı. Sınava kısa zaman kala, AÖL'e girecek olan öğrenciler, sınav saatleri ve sınav giriş yerleriyle ilgili araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav giriş yerleri ve sınava ilişkin bilgileri daha önce açıklamıştı. Peki, AÖL 3. dönem sınavı saat kaçta yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6-7 Temmuz'da düzenlenecek olan AÖL 2018 3. dönem sınavları on binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam edenler, sınava saatler kala açık öğretim lisesi 3. dönem sınav saatlerini merak edip sorgulamaya başladı. Sınav günü geç kalmak istemeyen vatandaşlar, hazırlıklarını bu bilgilere göre tamamlayacaklar. İşte, AÖL 3. dönem sınav saati ile ilgili bilgiler.

Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. 

AÖL 3. dönem sınavları 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 6 Temmuz'da; 3. oturum ise saat 14.00'te 7 Temmuz'da gerçekleşecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş yerini öğrenmek için; MEB'nin internet sitesi üzerinde, öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Bunu başaramamış olsaydık bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum'
Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu
Acı veda... Ölüm ilanı herkesi duygulandırdı
Reyhanlı'da patlama: Valilikten açıklama geldi! Kimlikleri tespit edildi