AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınavlarının üzerinden günler geçti, öğrencilerin sonuç araştırmaları hız kazandı. AÖL, resmi internet adresinden 3. dönem sınavının sorularını ve cevap anahtarını kısa bir süre içerisinde yayımlamıştı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. ve 2. Dönem sınavları, 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Sınav stresini geride bırakan açıköğretimliler şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılı iş takvimiyle hem AÖL sınavlarının gerçekleşeceği tarihleri hem de sonuç tarihlerini paylaşmıştı.
AÖL 3. Dönem sonuçları MEB'in 2019 yılı iş takvimine göre, 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
2019-2020 AÖL TAKVİMİ
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri: 21/08/2019 – 27/09/2019
21 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri: 21/08/2019 – 27/09/2019
22 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 21 Ağustos 2019
23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 18 Ekim 2019
24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 04 Aralık 2019
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