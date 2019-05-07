AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman bitecek? Açık lise kayıt yenileme takvimi
Lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden on binlerce vatandaş, AÖL 3. dönem kayıtlarına odaklandı. 2 Mayıs 2019'da başlayan açık lise kayıt yenileme sürecinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, bir yandan da AÖL'de kayıt yenilemenin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2018-2019 sezonu 3. dönem kayıt yenileme süreci başladı. Gözler şimdi kayıt yenilemenin ardından, 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihlerde. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt işlemleri başladı. AÖL'de 3. dönem kayıt işlemleri, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek. Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.
KAYIT YENİLEME BEDELİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 35 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
KAYIT YENİLEME DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1- Ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri sistem tarafından otomatik olarak seçilmektedir. Ancak bir ders ya da eksik ders seçimi yapılmış ise sistem ders ataması yapmamaktadır. Mağduriyet yaşamamak için; öğrenci ve HEM’ lerin ders seçimini yaparken dikkat etmeleri gerekmektedir.
2-Sınav bölgesi değişikliğinin(Adres bilgisi değişikliği, sınav bölgesi değişikliği anlamına gelmemektedir ve yabancı dil değişikliğinin zamanında ve hatasız yapılması gerekmektedir. Bu değişlikleri HEM’ ler Bilgi Düzenleme menüsü altında yer alan Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi butonu kapanana kadar yapabilmektedirler.
3-Özel durumu olmayan öğrencilerin aşağıdaki sınav merkezlerini seçmemeleri gerekmektedir. Seçtikleri takdirde bu merkezlerde sınava alınmayacaklardır.
Ankara Atatürk Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi
Ankara Ayaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
Ankara Pursaklar Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü
Ankara TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
Askeri Üst Bölgeleri
4-Cezaevinden çıkan öğrencinin sistemdeki durumu “Özel Durum Yok” olarak değiştirilmelidir. Aksi takdirde sınav yeri cezaevi olarak kalacaktır.
5-Engelli öğrencilerin, raporlarına göre engel durumlarının, sisteme hatasız işlenmesi gerekmektedir. Engelli olmayıp engelli olarak sisteme işlenen öğrencilerin durumlarının da ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.
6- Öğrencilere ulaşabilmek için iletişim bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. İletişim bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde güncelleme yapılması gerektiği öğrenciye hatırlatılmalıdır. Mümkünse ikinci bir telefon numarası da sisteme girilmelidir.
7-Öğrenciler, şifrelerini başkaları ile paylaşmamalıdırlar. Kayıt yenileme süresi boyunca bu işlemlerin özenle yapılması gerekmektedir. Ölçme ve Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ ne sınav kütükleri gönderildikten sonra hiçbir düzeltme yapılamamaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle