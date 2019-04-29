AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman? Açık lise kayıt yenileme ne zaman?
Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6-7 Nisan tarihlerinde yapılan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, AÖL ya da bir diğer ifade ile açık liselerin 3. dönem kayıtlarına çevrildi. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık lise 3. dönem kayıt tarihleri belli oldu mu?
2018-2019 öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 3. dönem kayıtlarının ne zaman başlayacağı, yüz binlerce açık lise öğrencisinin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. AÖL öğrencileri, 3. dönem kayıtları hakkında bilgi almak için sorgulamalarına devam ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt işlemleri için tarihler belli oldu.
AÖL iş takvimine göre; 3. dönem kayıt işlemi, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.
Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.
AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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