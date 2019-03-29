AÖL 2. Dönem sınavları yaklaşıyor - AÖL sınav yerleri açıklandı mı?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. Dönem sınav oturumları için sayılı gün kalması nedeniyle sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalar başladı. AÖL hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler bir yandan da AÖL sınav giriş belgesini görüntülemek amacıyla MEB’in resmi sayfasını ziyaret ediyor. AÖL sınavı ne zaman? 2019 AÖL sınav yerleri ne zaman yayımlanır?
6-7 Nisan 2019 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. Dönem sınavları için bekleyiş devam ediyor.
Geçen dönem sınavları baz alındığında AÖL 2. Dönem sonu sınavı yerlerinin 3 Nisan’da erişime açılması bekleniyor.
AÖL SINAV OTURUMLARI
AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek,
AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek,
AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AÖL sınav yerleri online sistem üzerinden erişime açılıyor. http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş yerlerini görüntüleyebilir, sınava giriş belgesini edinebilirler.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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