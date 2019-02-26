AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri
AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler 2. dönem sınavlarına çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri
Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 2. dönem sınavları için araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Tamamlanan kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinin ardından sınav tarihleri merak edilmeye başladı. AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açıköğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 2. dönem sınavları 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Nisan tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.
AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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