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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınav tarihleri

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AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi’nin (AÖL) 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağı, çok sayıda öğrenci tarafından merak ediliyor. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler bu kez 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrenciler, 2. dönem sınavlarının hangi tarihte yapılacağını merak ediyor ve sınavlara kaç gün kaldığını sorguluyor. Sınavların net tarihini öğrenmek isteyen öğrenciler, ay sonunun yaklaşmasıyla birlikte aramalarına da hız verdi. İşte, AÖL 2. dönem sınavının yapılacağı tarih...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 2. dönem sınavları 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Nisan tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.

AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

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