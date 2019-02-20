AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi’nin (AÖL) 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağı, çok sayıda öğrenci tarafından merak ediliyor. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler bu kez 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrenciler, 2. dönem sınavlarının hangi tarihte yapılacağını merak ediyor ve sınavlara kaç gün kaldığını sorguluyor. Sınavların net tarihini öğrenmek isteyen öğrenciler, ay sonunun yaklaşmasıyla birlikte aramalarına da hız verdi. İşte, AÖL 2. dönem sınavının yapılacağı tarih...
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 2. dönem sınavları 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Nisan tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.
AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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