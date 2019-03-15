AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınav takvimi
2018-2019 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. Mart ayı ile birlikte araştırmalarına hız veren açık lise öğrencileri, çalışmalarına devam ederken bir yandan da AÖL sınav programı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, söz konusu sınavlara dair tarih ve saaat bilgisini araştırırken, AÖL'den önemli bir açıklama geldi. İşte, açık lise 2. dönem sınav tarihleri...
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 2. dönem sınavları 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Nisan tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak. Öte yandan AÖL'den, 7 Nisan'da yapılacak 3. oturumun saatine ilişkin açıklama geldi. İşte o açıklama;
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
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