AÖL 1. dönem soru ve cevapları yayımlandı! Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavı 1. dönem soru ve cevap anahtarı kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuru ile beraber yayımlandı. Cevapların açıklanması sonrası öğrencilerin gözü Açık Öğretim Lisesi ekranına çevrildi. Peki, AÖL soru ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2019 2020 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınav oturumlarının soru ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden görüntülenecek.

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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

Sonuçların, geçtiğimiz yılın sonuç açıklama süreci dikkate alındığında 1 Ocak Çarşamba günü itibariyle açıklanması bekleniyor.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kâğıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.

Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.