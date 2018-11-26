AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise sınav takvimi
Ortaöğretim yani lise eğitimini açıktan sürdüren pek çok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarih hakkında bilgi almak istiyor. Kasım ayının son günlerinin yaklaşmasıyla beklentileri artan AÖL öğrencileri, MEB'in söz konusu eğitim programı için yayınladığı sınav takvimini merak ediyor. Peki, açık lise sınavları ne zaman?
AÖL 1. dönem sınavları için çok kısa bir süre kaldı. Açık lise sınavları için MEB'in dağıtımını yaptığı yeni kitaplara çalışan on binlerce öğrenci daha önceden ilan edilen AÖL sınav takvimini araştırarak, açık lise sınav tarihleri hususunda bilgi almak istiyor. İşte, açık lise sınavlarının uygulanacağı tarih...
MEB SINAV TARİHLERİNİ AÇIKLADI
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 1. dönem sınavları dâhil bundan sonra yapılacak olan sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olacak.
SONUÇLAR NASIL İLAN EDİLECEK?
Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)
AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
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