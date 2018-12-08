Açık lise sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖL 1. dönem sınavları başladı
2018-2019 eğitim dönemi için ilk kez kayıt olan ya da kayıt yenileme işlemi yapan AÖL öğrencileri için düzenlenen 1. dönem sınavları başladı. Söz konusu sınavın bugünkü oturumlarına katılım sağlayan on binlerce öğrenci, sınavda karşılaştıkları soruların cevap anahtarları hakkında bilgi almak istiyor. Öte yandan sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Açık lise sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Açık Öğretim Lisesi’nin (AÖL) 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan sınavların bugünkü oturumları tamamlandı. AÖL 1. dönem sınavları yarın yapılacak tek oturumun ardından son bulacak. İşte, AÖL 1. dönem sınavlarına ilişkin detaylar...
CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-1. Dönem sınavlarının bugünkü oturumları tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler şimdi AÖL'den gelecek haberlere odaklandı.
AÖL soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Kurum "http://aol.meb.gov.tr/" adresi üzerinden soru ve cevapları yayımlanacak, beklenen duyuru yapılır yapılmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2018-2019 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir bilgi henüz yok. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
AÖL'DEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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