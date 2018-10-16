AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Yeni AÖL kitapları ne zaman verilecek?
Açık Öğretim Lisesi’nin (AÖL) 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağı, çok sayıda öğrenci tarafından merak ediliyor. AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler bu kez 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Öte yandan yeni AÖL kitaplarının verileceği tarih de merak konusu oldu. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Yeni AÖL kitapları ne zaman verilecek?
AÖL 1. dönem sınavı için artık çok kısa bir süre kaldı. Eğitim hayatına açıktan devam eden öğrenciler, 1. dönem sınavlarının hangi tarihte yapılacağını merak ediyor ve sınavlara kaç gün kaldığını sorguluyor. Sınavların net tarihini öğrenmek isteyen öğrenciler, ay sonunun yaklaşmasıyla birlikte aramalarına da hız verdi. İşte, AÖL 1. dönem sınavının yapılacağı tarih...
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 1. dönem sınavları dâhil bundan sonra yapılacak olan sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olacak.
Açık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Bakanlık tarafından sonuçlar açıklandığı takdirde, bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)
YENİ KİTAPLAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitaplarının tamamı; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Kararıyla yenilenen öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış ve basılmıştır.
Yeni basılan kitaplar, halk eğitimi merkezlerine en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmış olacaktır. Halk eğitimi merkezleri öğrencilere yeni basımı yapılan kitapların dağıtımını yapacaktır. Depolarında bulunan önceki yıllara ait kitapları kesinlikle öğrencilere dağıtmayıp, geri dönüşüme gönderecektir.
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