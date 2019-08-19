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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 19:41, Son Güncelleme:

AÖF yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman?

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AÖF yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri, eğitim hayatına devam eden ya da ilk kez kayıt yaptıracak olan on binlerce öğrenci tarafından araştırılan konulardan biri oldu. Açıköğretim Fakültesi, resmi internet sitesinde 2019 2020 öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Peki, AÖF yeni dönem kayıtlar ne zaman? İşte, o konuya dair bilgiler.

Belli nedenlerle üniversite öğrenimini açıktan tamamlayan vatandaşlar, AÖF kayıt tarihlerine ilişkin bilgileri, eylül ayının yaklaşmasıyla sorgulamaya başladılar. Üniversitenin internet sitesinde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı internet başvuru, kayıt, kayıt yenileme/ekle-sil tarihleri açıklandı. Bu bilgiler doğrultusunda adaylar internet kayıt işlemlerini, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden tamamlayacaklar. İşte, AÖF yeni dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine ilişkin detaylar.

AÖF KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “ÖSYS Yeni Kayıt” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman

AÖF yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman

AÖF yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman

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