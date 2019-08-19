AÖF yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri, eğitim hayatına devam eden ya da ilk kez kayıt yaptıracak olan on binlerce öğrenci tarafından araştırılan konulardan biri oldu. Açıköğretim Fakültesi, resmi internet sitesinde 2019 2020 öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Peki, AÖF yeni dönem kayıtlar ne zaman? İşte, o konuya dair bilgiler.
Belli nedenlerle üniversite öğrenimini açıktan tamamlayan vatandaşlar, AÖF kayıt tarihlerine ilişkin bilgileri, eylül ayının yaklaşmasıyla sorgulamaya başladılar. Üniversitenin internet sitesinde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı internet başvuru, kayıt, kayıt yenileme/ekle-sil tarihleri açıklandı. Bu bilgiler doğrultusunda adaylar internet kayıt işlemlerini, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden tamamlayacaklar. İşte, AÖF yeni dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine ilişkin detaylar.
AÖF KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “ÖSYS Yeni Kayıt” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
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