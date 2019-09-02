AÖF yeni dönem kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ekranı
Anadolu Üniversitesi (AÖF) yeni dönem kayıtları ve kayıt yenileme işlemleri 2 Eylül tarihinde başladı. AÖF İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı kayıtlarını yapacak olan öğrencilerin, kayıt ücretini yatırdıktan sonra işlemleri tamamlanacak. Peki, AÖF 2019 2020 kayıt işlemleri nereden ve nasıl yapılır? İşte, Anadolu Üniversitesi kayıtları hakkında bilgiler.
AÖF yeni dönem kayıtları, üniversite tarafından belirlenen tarihlere göre 2- 13 Eylül arasında yapılacak. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 13 Eylül 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptıracaklar. İşte, AÖF kayıt yenileme ekranı ve kayıt işlemlerine yönelik detaylar.
AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar ile AÜ Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananlar, 2-13 Eylül tarihlerinde başvuru ve kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek.
Adaylar, daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. Kurum, söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı konusunda adayları uyarıyor.
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SON TARİH NE ZAMAN?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2018-2019 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 02-13 Eylül 2019 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Fakülteye ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.
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