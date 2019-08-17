AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açılacak yaz okulu için kayıtlar 24-28 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru sürecini geride bırakan AÖF öğrencileri şimdi sınav tarihini merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2018-2019 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için ‘Yaz Okulu’ açıldı. Bütün illerde yapılacak olan Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Yaz okulu, bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı usul ve esasları gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak.
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?
11 hafta sürecek yaz okulu eğitimin ardından 14-15 Eylül’de final sınavları yapılacak.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi nasıl yapılır?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.
Yaz okulunda yapılacak sınava kimler giremez?
Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.
Yaz okulu ile ilgili sorular için öğrenciler nereye başvurabilirler
Öğrencilerimiz yaz okulu ile ilgili sorularını aosdestek.anadolu.edu.tr üzerinden ya da İletişim ve Çözüm Masası üzerinden sorarak yanıt alabilirler.
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