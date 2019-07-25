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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF 3 ders sınavına geri sayım

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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF 3 ders sınavına geri sayım

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için bu yıl ilk kez uygulanan yaz okulu devam ederken, sınav takvimi de öğrencilerin gündemine geldi. AÖF'te öğrenim görerek mezuniyet aşamasında olan ya da başarısız derslerini düzeltme şansı yakalayan öğrenciler, bir yandan derslere katılırken bir yandan da AÖF yaz okulu sınavlarını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

24 Haziran Pazartesi günü kayıtları başlayan AÖF yaz okulunda, 11 hafta süren eğitimlerin sonuna gelindi. AÖF'te derslerini sürdüren öğrencilerin gözü şimdi AÖF yaz okulunun sınav tarihlerinde. Öte yandan, AÖF 3 ders sınavları da merak edilen bir diğer başlıklardan biri oldu. Peki, AÖF üç ders sınavı ne zaman? İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi hakkında bilgiler.

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, AÖF yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

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