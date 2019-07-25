AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF 3 ders sınavına geri sayım
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için bu yıl ilk kez uygulanan yaz okulu devam ederken, sınav takvimi de öğrencilerin gündemine geldi. AÖF'te öğrenim görerek mezuniyet aşamasında olan ya da başarısız derslerini düzeltme şansı yakalayan öğrenciler, bir yandan derslere katılırken bir yandan da AÖF yaz okulu sınavlarını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
24 Haziran Pazartesi günü kayıtları başlayan AÖF yaz okulunda, 11 hafta süren eğitimlerin sonuna gelindi. AÖF'te derslerini sürdüren öğrencilerin gözü şimdi AÖF yaz okulunun sınav tarihlerinde. Öte yandan, AÖF 3 ders sınavları da merak edilen bir diğer başlıklardan biri oldu. Peki, AÖF üç ders sınavı ne zaman? İşte, AÖF yaz okulu sınav takvimi hakkında bilgiler.
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, AÖF yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.
Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.
AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle