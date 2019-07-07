AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı ve zaman?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı ve zaman?
GeriGündem AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı ve zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.07.2019 - 20:44, Son Güncelleme:

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı ve zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı ve zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açılacak Yaz Okulu için kayıt süreci bitti. Gözler şimdi AÖF yaz okulunun sınav tarihlerinde. Öte yandan, AÖF 3 ders sınavı için belirlenen tarih de açıköğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlayacak? AÖF 3 ders sınavı ve zaman?

Bu yıl ilk kez uygulanan AÖF yaz okulu ile mezuniyet aşamasına gelmiş ancak eksik dersleri yüzünden mezun olamayan öğrencilere bir fırsat tanınıyor. Yaz okuluna başlayan öğrenciler şimdi, yaz okulunun sınav tarihine odaklanmış durumda. İşte, AÖF yaz okulu ve AÖF 3 ders sınavına ilişkin merak edilen detaylar...

AÖF Yaz Okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başladı ve 5 Temmuz'da bitti. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül'de final sınavları yapılacak. Yaz Okulu sınav merkezi tercihi için son gün ise 19 Temmuz olarak belirlendi.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETİ NE KADAR?

Yaz okulu ücretleri aşağıdaki belirtilmiştir. Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti;
Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 öder.
Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 öder.
Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 öder.
Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 öder.
Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 öder.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Hamile kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Süs havuzunda dehşet! İki çocuk ağır yaralandı
MİT ve TSK'dan ortak operasyon... PKK'ya büyük darbe
Pişman oldular... Nerede oldukları ortaya çıktı