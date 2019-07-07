AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı ve zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açılacak Yaz Okulu için kayıt süreci bitti. Gözler şimdi AÖF yaz okulunun sınav tarihlerinde. Öte yandan, AÖF 3 ders sınavı için belirlenen tarih de açıköğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlayacak? AÖF 3 ders sınavı ve zaman?
Bu yıl ilk kez uygulanan AÖF yaz okulu ile mezuniyet aşamasına gelmiş ancak eksik dersleri yüzünden mezun olamayan öğrencilere bir fırsat tanınıyor. Yaz okuluna başlayan öğrenciler şimdi, yaz okulunun sınav tarihine odaklanmış durumda. İşte, AÖF yaz okulu ve AÖF 3 ders sınavına ilişkin merak edilen detaylar...
AÖF Yaz Okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başladı ve 5 Temmuz'da bitti. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül'de final sınavları yapılacak. Yaz Okulu sınav merkezi tercihi için son gün ise 19 Temmuz olarak belirlendi.
YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETİ NE KADAR?
Yaz okulu ücretleri aşağıdaki belirtilmiştir. Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti;
Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 öder.
Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 öder.
Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 öder.
Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 öder.
Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 öder.
AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
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