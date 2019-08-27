AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF’te (Açıköğretim Fakültesi) bu yıl ilk kez uygulanacak olan yaz okulu sınavı için geri sayım devam ediyor. Yaz okulu kayıtları 24 Haziran - 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
Yaz okulu bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalanlara, dönemlik ders seçme şartlarından geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayanlara mezuniyetleri için avantaj sağlıyor. Peki,
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak.
Bütün illerde uygulanması planlanan yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi nasıl yapılır?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.
Yaz okulunda yapılacak sınava kimler giremez?
Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.
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