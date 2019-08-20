AÖF yaz okulu sÄ±nav yerleri belli oldu mu? Yaz okulu sÄ±navÄ± ne zaman?
Anadolu Ãœniversitesi AÃ–F (AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi SÄ±navÄ±) yaz okulu sÄ±navÄ± iÃ§in geri sayÄ±m sÃ¼rerken gÃ¶zler sÄ±nav yerlerine Ã§evrildi. Bu yÄ±l kez yapÄ±lacak AÃ–F yaz okulu sÄ±navÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek. SÄ±nav hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam eden aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretimliler , sÄ±nava girecekleri yeri merak ediyor. Peki, AÃ–F yaz okulu sÄ±nav yerleri belli oldu mu? Yaz okulu sÄ±navÄ± ne zaman?
Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in aÃ§Ä±lacak Yaz Okulu iÃ§in kayÄ±tlar 24-28 Haziran'da alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±, baÅŸvuru sÃ¼recini baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tamamlayan ÅŸimdi sÄ±nav geri sayÄ±mÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Peki, AÃ–F yaz okulu sÄ±nav yerleri belli oldu mu? Yaz okulu sÄ±navÄ± ne zaman?Â
Yaz Okulu'nun, bahar dÃ¶nemi sonunda yapÄ±lan 3 Ders SÄ±navÄ± usul ve esaslarÄ± gereÄŸince sÄ±nava katÄ±lamayan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in de bir ÅŸans olacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Prof. Dr. Ã‡omaklÄ±, "Akademik takvime gÃ¶re Yaz Okulu kayÄ±tlarÄ± 24 Haziran Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayÄ±p 28 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ bitecek. 11 hafta sÃ¼recek eÄŸitimin ardÄ±ndan 14-15 EylÃ¼l'de final sÄ±navlarÄ± yapÄ±lacak." bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Hangi derslerin olacaÄŸÄ±nÄ±n ilgili birim kurulunun kararÄ± ve Ãœniversite Senatosunun onayÄ± ile belirleneceÄŸini aktaran Ã‡omaklÄ±, Yaz Okulu baÅŸarÄ± deÄŸerlendirmesinin tek sÄ±navla yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bunun baÅŸarÄ± notuna katkÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 100 olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
SINAV YERLERÄ° BELLÄ° OLDU MU?
AÃ–F sÄ±nav yerleri sÄ±nav tarihinden 1 hafta Ã¶nce duyurulmaktadÄ±r. Bu nedenleÂAÃ–F yaz okulu sÄ±nav yerlerinin eylÃ¼lÃ¼n ilk hafta aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.
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