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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
20.08.2019 - 15:40, Son GÃ¼ncelleme:

AÖF yaz okulu sÄ±nav yerleri belli oldu mu? Yaz okulu sÄ±navÄ± ne zaman?

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AÖF yaz okulu sÄ±nav yerleri belli oldu mu? Yaz okulu sÄ±navÄ± ne zaman?

Anadolu Ãœniversitesi AÃ–F (AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi SÄ±navÄ±) yaz okulu sÄ±navÄ± iÃ§in geri sayÄ±m sÃ¼rerken gÃ¶zler sÄ±nav yerlerine Ã§evrildi. Bu yÄ±l kez yapÄ±lacak AÃ–F yaz okulu sÄ±navÄ± kÄ±sa bir sÃ¼re sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek. SÄ±nav hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam eden aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretimliler , sÄ±nava girecekleri yeri merak ediyor. Peki, AÃ–F yaz okulu sÄ±nav yerleri belli oldu mu? Yaz okulu sÄ±navÄ± ne zaman?

Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in aÃ§Ä±lacak Yaz Okulu iÃ§in kayÄ±tlar 24-28 Haziran'da alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±, baÅŸvuru sÃ¼recini baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tamamlayan ÅŸimdi sÄ±nav geri sayÄ±mÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Peki, AÃ–F yaz okulu sÄ±nav yerleri belli oldu mu? Yaz okulu sÄ±navÄ± ne zaman?Â 

Yaz Okulu'nun, bahar dÃ¶nemi sonunda yapÄ±lan 3 Ders SÄ±navÄ± usul ve esaslarÄ± gereÄŸince sÄ±nava katÄ±lamayan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in de bir ÅŸans olacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Prof. Dr. Ã‡omaklÄ±, "Akademik takvime gÃ¶re Yaz Okulu kayÄ±tlarÄ± 24 Haziran Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayÄ±p 28 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ bitecek. 11 hafta sÃ¼recek eÄŸitimin ardÄ±ndan 14-15 EylÃ¼l'de final sÄ±navlarÄ± yapÄ±lacak." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Hangi derslerin olacaÄŸÄ±nÄ±n ilgili birim kurulunun kararÄ± ve Ãœniversite Senatosunun onayÄ± ile belirleneceÄŸini aktaran Ã‡omaklÄ±, Yaz Okulu baÅŸarÄ± deÄŸerlendirmesinin tek sÄ±navla yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bunun baÅŸarÄ± notuna katkÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 100 olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

SINAV YERLERÄ° BELLÄ° OLDU MU?

AÃ–F sÄ±nav yerleri sÄ±nav tarihinden 1 hafta Ã¶nce duyurulmaktadÄ±r. Bu nedenleÂAÃ–F yaz okulu sÄ±nav yerlerinin eylÃ¼lÃ¼n ilk hafta aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.

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