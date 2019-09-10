AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı - Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sınav yerleri 10 Eylül Salı günü itibariyle belli oldu. Anadolu Üniversitesi’nin bu yıl ilk kez uygulayacağı yaz okulu sınavları, 14-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav günü öncesinde oturumlara girecekleri yer bilgisini edinmek isteyen açıköğretimliler, internet üzerinden araştırma yapıyordu. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi resmi Facebook adresi üzerinden yaz okulu sınav yerleri için duyuru yaptı. Yapılan duyuruda; “Yaz okulu sınavları için sınav giriş belgeleri yayınlandı. Belgelerinize öğrenci otomasyonundan erişebilirsiniz.” İfadelerine yer verildi. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini www.anadolu.edu.tr/acikoğretim adresinin “Öğrenci Girişi” bağlantısından TCKN ve şifreleri ile oturum açarak veya AÖF bürolarından alabilirler.
YAZ OKULUNDA YAPILAN SINAVA KİMLER GİREMEZ?
Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.
YAZ OKULUNA KİMLER GİDEBİLİR?
1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.
2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.
3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarı yıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.
4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.
5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.
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