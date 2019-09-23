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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzaktan eğitimle yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) bu yıl ilk kez uygulanan yaz okulunun ardından yapılan sınavlara ait sonuçların, ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıktan üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin, 15 Eylül 2019 tarihinde katılım sağladığı AÖF yaz okulu sınav sonuçları beklentisi devam ediyor. Sınavın üzerinden bir hafta geçmesinin ardından, sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler, internet üzerinden sorgulamalarına hız verdi. İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

Bu yıl ilk kez açılan yaz okulunun dönem sınavları 15 Eylül Pazar günü saat 14.00'te tek oturumda gerçekleştirildi.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde açıklanacak. AÖF'ün en fazla 15 gün sonuç açıklama süreci düşünülürse, sonuçların 30 Eylül tarihine erişime açılacağı söylenebilir.

Konuya ilişkin net tarih belli olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdierde haberimizde yer vereceğiz.

MAZERET SINAVI OLACAK MI?

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili Yaz Okulu Sınavı sonunda mezun sayılırlar. Diplomalar buna göre düzenlenir.

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