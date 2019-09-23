AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Uzaktan eğitimle yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) bu yıl ilk kez uygulanan yaz okulunun ardından yapılan sınavlara ait sonuçların, ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıktan üniversite eğitimine devam eden öğrencilerin, 15 Eylül 2019 tarihinde katılım sağladığı AÖF yaz okulu sınav sonuçları beklentisi devam ediyor. Sınavın üzerinden bir hafta geçmesinin ardından, sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler, internet üzerinden sorgulamalarına hız verdi. İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
Bu yıl ilk kez açılan yaz okulunun dönem sınavları 15 Eylül Pazar günü saat 14.00'te tek oturumda gerçekleştirildi.
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde açıklanacak. AÖF'ün en fazla 15 gün sonuç açıklama süreci düşünülürse, sonuçların 30 Eylül tarihine erişime açılacağı söylenebilir.
Konuya ilişkin net tarih belli olduğu ya da sonuçlar açıklandığı takdierde haberimizde yer vereceğiz.
MAZERET SINAVI OLACAK MI?
Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili Yaz Okulu Sınavı sonunda mezun sayılırlar. Diplomalar buna göre düzenlenir.
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