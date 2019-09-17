AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavı 15 Eylül'de tek oturumda gerçekleştirildi. Gözler şimdi AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihlerde. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları, bu sınava katılım sağlayan binlerce öğrencinin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez açılan yaz okulunun dönem sınavlarında süreç, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tamamlanacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihlerde açıklanacak. AÖF'ün en fazla 15 gün sonuç açıklama süreci düşünülürse, sonuçların 30 Eylül tarihine erişime açılacağı söylenebilir.
Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
YAZ OKULU MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?
Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
MEZUNİYET HAKKI KAZANANLARIN BELGELERİ NASIL DÜZENLENİR?
Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili Yaz Okulu Sınavı sonunda mezun sayılırlar. Diplomalar buna göre düzenlenir.
DERSİ KALANLAR NE YAPACAK?
Yaz okulu sonunda dersiniz kaldıysa dersiniz hangi döneme ait ise o dönemde almanız gerekmektedir.
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