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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 22:43, Son Güncelleme:

AÖF yaz okulu kayıtları uzatıldı! AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

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AÖF yaz okulu kayıtları uzatıldı! AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları uzatıldı. Açıklamanın ardından, AÖF'te öğrenim gören üç ders sınavına girme hakkı olup yaz okulundan ders seçimi yapabilecek öğrenciler, kayıtların ne zaman biteceğini ve AÖF 3 ders sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek?

24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları uzatıldı. Ancak, 3 ders sınav hakkı olup, yaz okuluna kayıt yaptıracak olan öğrencilerin kayıt tarihleri farklılık gösterecek. İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF uzatılan yaz okulu kayıt tarihleriyle ilgili bilgiler.

AÖF yaz okulu kayıtlarıyla ilgili üniversiteden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu kayıtları yoğun talep üzerine 5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

2018-2019 öğretim yılında Üç Ders sınavına girme hakkı olup yaz okulundan ders seçimi yapabilecek öğrenciler için bu süre 1 Temmuz 2019 tarihi saat 9:00'da sona erecektir.

3 DERS SINAVLARI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrencilerin, en fazla üç dersten FF harf notunun olması,

Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı derslerin ve/veya uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı derslerinin toplam sayısının en fazla üç olması,

FF harf notu alınmış derslere, sınavın yapılacağı öğretim yılında kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.

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