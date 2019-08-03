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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.08.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak?

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite eğimlerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde devam ettiren öğrencilerin, AÖF ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de yaz okulu kayıtları oldu.Yaz okulu kayıt tarihlerini merak eden öğrenciler, internet üzerinden konunun detaylarını araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılır? İşte, AÖF yaz okuluna dair merak edilen bilgiler.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu, bu sene ilk defa açıldı. 2018-2019 akademik yılı yaz dönemi devam ederken, başarısız derslerini telafi etmek isteyen AÖF öğrencileri, üniversitenin açıklamaları doğrultusunda, yaz okulu kayıtları hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları hangi tarihe yapılır? Üç ders sınavına giren yaz okuluna kayıt yaptırabilir mi? İşte, o konulara dair detaylar.

AÖF yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.

ÜÇ DERS SINAVINA GİREN YAZ OKULUNA KAYIT YAPTIRABİLİR Mİ?

1- 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, ders seçimi yapmadan üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okulu sınavına katılabilir.

2- Bir öğrenci, üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılamaz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNDEN YAZ OKULU AÇIKLAMASI

Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yaz okuluna dair açıklalar yapmıştı. Ertan, Yaptığı yazılı açıklamada, göreve başladıkları günden bu yana açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerin bazı taleplerinin olduğunu belirtti.

Öğrencilerin haklı taleplerini karşılamak, açık ve uzaktan eğitimde Türkiye'nin lider üniversitesi olarak yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üretmek için çalıştıklarını bildiren Çomaklı, şunları kaydetti:

"Örgün eğitimde zaten kullandığımız ve nitelikli sonuçlar aldığımız Yaz Okulu uygulamasını açıköğretim sistemine uyarlıyoruz. Bu yolla bütünleme taleplerine cevap verdiğimiz gibi başarılı öğrencilerimize de okullarını erken bitirme fırsatı ya da iş yoğunluğu olan öğrencilerimize Yaz Okulu'ndan ders alarak dönem içindeki programlarını hafifletme fırsatı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin lehine olacak, onların başarısını yükseltecek, verdiğimiz eğitimin kalitesini artıracak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Yaz Okulu uygulamasının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaz Okulu'na, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek."

Çomaklı bu uygulamanın, mezuniyet aşamasına gelmiş ancak eksik dersleri yüzünden mezun olamayan öğrencilere, bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalanlara, dönemlik ders seçme şartlarından geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayanlara mezuniyetleri için avantaj sağlayacağına dikkati çekti.

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