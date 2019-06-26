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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açılacak Yaz Okulu için kayıtlar 24 Haziran'da başladı. AÖF Yaz Okulu'na, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvuru başvurabilecek. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek?

Üniversite eğitimini açıktan sürdüren AÖF öğrencileri, yaz okulu kayıt işlemlerine odaklandı. Bu yıl ilk kez uygulanan yaz okulu ile mezuniyet aşamasına gelmiş ancak eksik dersleri yüzünden mezun olamayan öğrencilere fırsat tanınacak. Öte yandan AÖF 3 ders sınavının tarihi de araştırılıyor. İşte, 2018-2019 AÖF yaz okulu ve 3 ders sınavı hakkında tüm detaylar...

AÖF Yaz Okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başladı ve 28 Haziran Cuma günü bitecek. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül'de final sınavları yapılacak.

Yaz okulunda, hangi derslerin olacağı, ilgili birim kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenecek. Yaz Okulu başarı değerlendirmesi tek sınavla yapılacak ve bunun başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETİ NE KADAR?

Yaz okulu ücretleri aşağıdaki belirtilmiştir. Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti;

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 öder.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

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