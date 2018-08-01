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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.08.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

AÖF yatay geçiş işlemi nasıl yapılır? AÖF yatay geçiş şartları

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AÖF yatay geçiş işlemi nasıl yapılır? AÖF yatay geçiş şartları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yatay geçiş işleminin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Konu hakkında AÖF'ten yapılan açıklamaları araştıran öğrenciler, AÖF yatay geçiş işlemine dair bilgi edinmek istiyor. Peki, AÖF yatay geçiş işlemi nasıl yapılır? AÖF yatay geçiş şartları neler?

AÖF üç ders sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF'le alakalı en çok merak edilen konulardan biri de yatay geçiş işlemi oldu. İşte, AÖF yatay geçiş işlemi hakkında merak edilen detaylar...

AÖF yatay geçiş işlemi hakkında beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinden yapıldı. Yapılan açıklamada:

2018-2019 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayların; Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos – 15 Ağustos 2018, Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos – 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2018 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır. Öte yandan, Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında AÖF Bürolarından yapılacaktır.

AÇIKLAMANIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Kurumlararası Yatay Geçiş

Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar dahilinde yapılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda tamamlamış olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalaması’nın en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,28) olması gerekmektedir.

Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde başarmış olması (FF, YZ ve DZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.) ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına; lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına, kurumlararası yatay geçiş yapılamaz.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Öğrenci; kaydolduğu yıldaki ÖSYS merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının merkezî yerleştirme taban puanına eşit olması veya bu taban puandan yüksek olması durumunda yatay geçiş (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa) yapabilir.

Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, birinci sınıf, ara sınıf ve son sınıf öğrencileri; ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapabilir.

ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYS merkezî yerleştirme puanı dışında başka koşul aranmaz. Ancak ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçişe başvuran öğrencinin, ÖSYS Kılavuzundaki programa kayıt olabilmesi için öngörülen özel koşullar varsa bu koşulları da sağlaması gerekir.

Öğrenci, ÖSYS merkezî yerleştirme puanıyla bir kez yatay geçiş yapabilir.

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