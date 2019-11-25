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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 19:14, Son Güncelleme:

AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2019 2020 AÖF sınav takvimi

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AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2019 2020 AÖF sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınav tarihleri öğrencilerin gündemine yer almaya devam ediyor. Sınav hazırlıklarına başlayan yüz binlerce kişi, bir yandan da AÖf sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, 2019 2020 AÖF sınav takvimi ve konuyla ilgili merak edilen bilgiler.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları aralık ayında öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek. Farklı oturumlar halinde yapılacak olan açıköğretim sınavı giriş yerleri Anadou Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte, AÖF sınavları ve sınav yerleri ile ilgili detaylar.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 14-15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

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