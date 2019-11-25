AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2019 2020 AÖF sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınav tarihleri öğrencilerin gündemine yer almaya devam ediyor. Sınav hazırlıklarına başlayan yüz binlerce kişi, bir yandan da AÖf sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, 2019 2020 AÖF sınav takvimi ve konuyla ilgili merak edilen bilgiler.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları aralık ayında öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek. Farklı oturumlar halinde yapılacak olan açıköğretim sınavı giriş yerleri Anadou Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte, AÖF sınavları ve sınav yerleri ile ilgili detaylar.
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 14-15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
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