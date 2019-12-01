AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF ara sınav takvimi
AÖF güz dönemi vize (ara) sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler için vize sınav zamanları yaklaşıyor. Güz dönemi vize sınavları için son hazırlıklarını yapmaya devam eden öğrenciler bir yandan da sınavın net tarihini öğrenmek istiyorlar. Peki, AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?
2019-2020 eğitim dönemi AÖF güz dönemi vize sınavları için bekleyiş devam ediyor. Bu yıl ilk kez açıköğretim sistemine kayıt olanların yanı sıra ara sınıflarda eğitimine devam eden öğrenciler de sınav tarihi araştırmalarına hız verdi. İşte, AÖF ara sınav takvimi...
AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 14-15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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