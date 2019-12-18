AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık öğretimde üniversite eğitimine devam eden yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılım sağladığı sınavlar, 2 bin 564 farklı sınav binasında 4 oturumda tamamlandı. Sınavların ardından bu kez de sonuçlara odaklanıldı. İşte, AÖF sınav sonuçları hakkında ayrıntılar...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama olmadı ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçların aralık ayının son haftası içerisinde duyurulması bekleniyor. AÖF güz dönemi sonu sınavlarının 18-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı eKampüs sistemi üzerinden erişime açıldı. Açıköğretimliler, çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs sisteminden erişebiliyorlar. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

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